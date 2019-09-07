Росстат будет собирать данные об индексации зарплат младшего медперсонала

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился включить в обязанности Росстата сбор данных об индексации зарплат младшего медицинского персонала с учетом инфляции. Соответствующий документ опубликован в субботу на сайте правительства.

"Подписанным распоряжением Федеральный план статистических работ <...> дополнен показателем "Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате младшего медицинского персонала за соответствующий период прошлого года с учетом индекса потребительских цен", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Данные будут собираться и рассчитываться как в целом по стране, так и по федеральным округам и отдельным регионам, а также по формам собственности.

Ранее Росстат рассчитывал отношение средней зарплаты медицинского персонала только к средней зарплате наемных работников по региону.