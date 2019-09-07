Соглашение о зоне свободной торговли ЕАЭС с Сингапуром подпишут 1 октября

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Соглашение о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром планируется подписать 1 октября на заседании Высшего евразийского экономического совета. Об этом заявил в интервью телеканалу RT замглавы Министерства экономического развития (МЭР) РФ Тимур Максимов

"Мы завершили весь переговорный процесс по соглашению о зоне свободной торговли товарами. На 1 октября запланировано заседание Высшего евразийского экономического совета, где предполагается подписать этот документ", - сказал Максимов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что соглашение может быть подписано 1 октября в Ереване.

Как отметил Максимов, параллельно с Сингапуром сейчас ведется работа над аналогичным соглашением в области услуг и инвестиций.

"Думаю, до конца 2019 года переговоры будут завершены. Так, уже в 2020-м будет возможно подписать и ратифицировать полностью весь договор о свободном перемещении товаров, услуг и инвестиций", - сказал он.