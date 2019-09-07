"Стратегический узел" Хайнаня порт Янпу создал новый путь логистики в города Южного Китая

ХАЙКОУ /Китай/, 7 сентября. /ТАСС/. Ключевой контейнерный порт Янпу на северо-западе свободной экономической зоны Хайнань создал возможности для установления транспортных связей с городами Южного Китая. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

По его данным, с этой недели через него будут осуществляться регулярные перевозки в города Дунгуань и Чжаньцзян провинции Гуандун. За контейнерные транспортировки несет ответственность компания Sinotrans.

"Через порт Гуанчжоу идет мощный поток товаров многих предприятий, и мы дополнительно задействовали для них этот маршрут, - рассказал представитель Sinotrans Пан Хуавэнь. - Мы отправили из Янпу первое судно и в будущем с учетом рыночного спроса рассчитываем организовать перевозки по дополнительным направлениям".

Он отметил, что в последние годы Янпу превратился в настоящий международный порт по транзитным доставкам грузов. Только за июль власти открыли порядка 20 направлений, шесть из которых связывают этот хайнаньский порт с Гонконгом, вьетнамским мегаполисом Хошимином, Сингапуром и камбоджийским городом Сиануквиль.

Как сообщил один из чиновников порта, создание крупного логистического узла в северо-западной части Хайнаня учитывает задачи регионального развития, в том числе инициативу китайского правительства по созданию "осевого транспортного коридора", проходящего с севера, от России и Монголии, на юг, до государств Юго-Восточной и Южной Азии.

"В будущем мы соединим Янпу с внешним миром новыми логистическими маршрутами, что ускорит процесс создания на острове свободной экономической зоны", - пояснил он.

В соответствии со "Всеобъемлющим планом по формированию нового интегрированного морского и сухопутного коридора" Госкомитета по делам развития и реформ КНР, к 2035 году этот портовый город превратится в ключевой пункт по распределению товаропотока из различных регионов КНР в Юго-Восточную Азию и Океанию, Европу и Северную Америку. Ожидается, что уже к 2025 году Янпу сможет стать крупным региональным транспортным узлом, через который ежегодно будет проходить до 5 млн контейнеров в год.