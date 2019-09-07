Додон заявил, что Молдавия и Россия договорились о снижении цены на газ

КИШИНЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил о достигнутых со своим российским коллегой Владимиром Путиным договоренностях о снижении цены на поставляемый в республику газ. Об этом Додон написал в субботу на своей странице в Facebook после встречи с Путиным в Москве.

"Принципиально договорились и согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству в газовой отрасли, что позволяет уже на данном этапе объявить о том, что тарифы для конечных потребителей не вырастут. Уже с 1 октября цена поставляемого российского газа для Молдовы снизится", - отметил Додон.

Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который истекает в 2019 году. Ранее в интервью ТАСС Додон заявлял, что намерен добиться от Москвы скидки на газ. По его словам, предыдущее правительство, которое необоснованно занижало тарифы, "оставило в наследство "энергетическую бомбу", из-за которой цены на газ [для населения] могут резко подскочить". Кроме того, в республике обеспокоены возможным прекращением поставок газа через Украину.

Внешняя политика Молдавии

Додон заявил, что Молдавия будет проводить взвешенную внешнюю политику на основе сохранения и укрепления зафиксированного в конституции статуса постоянного нейтралитета.

"Уникальный внешнеполитический консенсус вокруг Молдовы дает нам большие шансы на развитие страны, а также на полноценную реализацию стратегии взвешенной внешней политики на основе сохранения и укрепления конституционного статуса постоянного нейтралитета", - написал глава Молдавии. По его словам, в ходе переговоров он рассказал президенту РФ "об активизации контактов с высокопоставленными представителями ключевых внешних партнеров страны (РФ, ЕС и США), об итогах недавней встречи с руководством ЕС и НАТО в Брюсселе и о предстоящем выступлении на 74-й Генеральной Ассамблее ООН".

Президент Молдавии подчеркнул необходимость объединения усилий всех участников переговорного формата "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) с целью нахождения приемлемой модели политического урегулирования приднестровской проблемы при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Молдавии в международно-признанных границах.

В переговорах с российской стороны также участвовал вице-премьер, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак, а с молдавской - вице-премьер по реинтеграции, сопредседатель межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами Василий Шова.

В июне в Молдавии было сформировано новое правительство и парламентское большинство, куда вошла поддерживающая Додона и выступающая за восстановление отношений с Россией Партия социалистов (ПСРМ) и проевропейский блок Acum ("Сейчас").