"Дочка" "Газпром нефти" временно сократила поставки авиатоплива сербским аэропортам

БЕЛГРАД, 7 сентября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Дочерняя компания "Газпром нефти" - "Нефтяная индустрия Сербии (NIS)" - временно сократила поставку авиационного топлива аэропортам Сербии. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе компании.

"В результате краткосрочного прекращения производства сокращено снабжение аэропортов [авиационным топливом]. Это не повлияло на авиасообщение и не привело к отмене рейсов", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Представитель пресс-службы также указал, что "все клиенты компании были оповещены о ситуации согласно процедуре". С 13 часов и до полуночи субботы компания обеспечила своим клиентам возможность пополнить запасы топлива в необходимых количествах. Предприятие приносит свои извинения и заверяет, что производство авиационного топлива будет восстановлено в кратчайшие сроки. NIS также начал срочно ввозить топливо из соседних стран, сообщили в пресс-службе NIS.

Согласно данным пресс-службы белградского аэропорта имени Николы Теслы, в настоящее время все рейсы совершаются согласно расписанию. Аналогичная ситуация сохраняется в аэропорту города Ниш, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Ранее "Газпромнефть-Аэро", оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти", заключила соглашение о заправке регулярных рейсов авиакомпании Air France в международном аэропорту Белграда имени Николы Теслы. Общий объем заправок составит более 2 тыс. т авиатоплива в год, они будут осуществляются в партнерстве с NIS - дочерней структурой "Газпром нефти" в Сербии.

NIS - одна из крупнейших вертикально-интегрированных энергетических систем в Юго-Восточной Европе. Она занимается разведкой и добычей нефти и газа, переработкой нефти, сбытом нефтепродуктов, выработкой и торговлей электроэнергией, реализацией проектов в области нефтехимии. Основные производственные мощности находятся в Сербии, а также в Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть", которой принадлежит 56,15% акций и Сербия - 29,87%, другие акционеры владеют 13,98%.

В ходе визита в Белград 17 января президент РФ Владимир Путин заявил, что компания "Газпром нефть" уже вложила в дочернюю фирму "Нефтяная индустрия Сербии" около $3 млрд и намерена до 2025 года инвестировать еще $1,4 млрд.