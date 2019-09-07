Песков: ряд аспектов по поставкам газа в Молдавию предстоит обсудить на уровне экспертов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президенты России и Молдавии Владимир Путин и Игорь Додон в ходе переговоров в субботу в Кремле обсуждали вопросы поставок газа в Молдавию, стороны продолжат согласования по линии экспертов. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Додона о том, что была достигнута договоренность о снижении цены на газ для этой страны.

"Газовая тема, действительно, затрагивалась на переговорах с Додоном. В целом предлагаемые параметры подходящие. Предстоит еще досогласовать ряд окончательных моментов по линии экспертов", - сказал он.

Додон в субботу после встречи с Путиным в Москве сообщил о достигнутых со своим российским коллегой договоренностях о снижении цены на поставляемый в республику газ. В частности, договоренности, по его словам, уже сейчас дают возможность объявить о том, что тарифы на газ для конечных потребителей не вырастут. Уже с 1 октября цена поставляемого российского газа для Молдовы снизится, отметил Додон.

Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который истекает в 2019 году. Ранее в интервью ТАСС Додон заявлял, что намерен добиться от Москвы скидки на газ. По его словам, предыдущее правительство, которое необоснованно занижало тарифы, "оставило в наследство "энергетическую бомбу", из-за которой цены на газ [для населения] могут резко подскочить". Кроме того, в республике обеспокоены возможным прекращением поставок газа через Украину.