Премьер Греции объявил о приватизации газовой, нефтяной компаний и Афинского аэропорта

АФИНЫ, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил в субботу о разблокировании бюрократических процедур с целью осуществления приватизации Государственной газовой компании (DEPA), нефтяной компании Greek Petroleum и принадлежащей государству доли в Афинском международном аэропорту. Это заявление премьер сделал в своей программной речи в конгресс-зале на 84-й Салоникской международной ярмарке. Его выступление транслировалось греческим государственным телеканалом ERT 3.

По словам премьера, для ускорения экономического роста будут разблокированы инвестиции, которые давно задерживаются из-за бюрократии и безразличия политиков. "Немедленно начинается приватизация DEPA, Greek Petroleum и Афинского аэропорта", - сказал Мицотакис, добавив, что для нового правительства Греции было вопросом всего нескольких дней начало процедуры продажи доли в 30% в афинском аэропорту, которые принадлежат государству.

По словам премьера, запущен также процесс реформирования Государственной энергетической корпорации (DEI), обремененной огромными долгами.

Мицотакис также объявил о планах налоговых льгот для населения и предприятий. В частности, ставка подоходного налога для доходов домохозяйств, достигающих €10 тыс.в год, снижается до 9% с 22% в настоящее время, при этом сохранится прежний уровень не облагаемого налогом минимума. "Налог на прибыль предприятий сокращается с 28% до 24%, а на дивиденды - с нынешних 10% до 5%. Налог для новых сельскохозяйственных предприятий составит всего 10%, причем новый закон о сельскохозяйственных кооперативах поступит в парламент в самое ближайшее время", - подчеркнул премьер.

По его словам, приостанавливается на три года уплата НДС на сооружение новых зданий. При этом будет делаться скидка в 40% на стоимость ремонта или модернизации зданий. В среднесрочной перспективе будет отменен налог на ремесленников и так называемый налог солидарности, который платят семьи, имеющие высокие доходы, подчеркнул Мицотакис.

Глава правительства объявил, что в 2020 году на каждого нового ребенка будет выплачиваться пособие в размере €2 тыс., за исключением тех семей, которые попадают в категорию с очень высоким доходом. Товары для детей, шлемы для мотоциклистов и детские сиденья будут облагаться сниженной ставкой НДС в размере 13%.