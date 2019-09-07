Премьер Греции объявил о запуске проекта в €8 млрд на месте бывшего аэропорта Афин

АФИНЫ, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о ликвидации основных бюрократических препон для запуска проекта стоимостью в €8 млрд по началу превращения с 2020 года огромной территории бывшего афинского международного аэропорта Эллиникон в туристическо-деловой и развлекательный комплекс с казино, парковой и пляжной зоной. Это заявление премьер сделал в своей программной речи в конгресс-зале на 84-й Салоникской международной ярмарке. Его выступление транслировалось греческим государственным телеканалом ERT 3.

"По [проекту] Эллиникон опубликованы три ключевых совместных министерских решения по парку, прибрежной полосе и казино, - сказал премьер. - В течение месяца ожидается и четвертое решение по градостроительным зонам и проведению конкурса для казино до 4 октября. Это означает, что государство немедленно получит авансовый платеж в размере €300 млн".

По словам премьера, работы по проекту стартуют в начале 2020 года. "Общая стоимость инвестиций? €8 млрд", - сказал Мицотакис, добавив, что во время сооружения объектов комплекса на огромной стройплощадке будут заняты 10 тыс. человек, а после завершения там будут работать 75 тыс. соотечественников.

Крупный проект

Идея построить грандиозный приморский парк общей площадью более 400 га на территории бывшего афинского международного аэропорта Эллиникон и бывшей американской военной базы в южном приморском районе греческой столицы появилась еще в конце 2007 года. Предполагалось, что работы на этом месте завершатся в 2013 году, однако с тех пор проект оставался только на бумаге.

В марте этого года при предыдущем правительстве Алексиса Ципраса был начат конкурс на предоставление соответствующих лицензий на создание на территории бывшего аэропорта так называемого интегрированного развлекательно-курортного комплекса. Согласно проекту, он будет включать казино, располагающее 120 игровыми столами и 1200 игровыми автоматами на площади 15 тыс. квадратных метров, пятизвездочный отель на 2 тыс. мест, конференц-центр площадью 12 тыс. кв. м, роскошные магазины, а также театр. Помимо этого, инвесторы планируют построить на этой территории 8 тыс. жилых апартаментов, несколько отелей, торговые центры, спортивные сооружения, а также пристань для яхт (марину). Будут возведены пять небоскребов, включая один 200-метровый, которые "преобразят афинский городской пейзаж".

Отмечается, что план строительства на территории Эллиникона - один из крупнейших городских девелоперских проектов в Европе. По данным греческого Фонда по использованию государственного имущества, "площадь этой территории в три раза больше Монако, в два раза больше Гайд-парка в Лондоне и Центрального парка в Нью-Йорке".

В настоящее время на территории бывшего аэропорта Эллиникон, закрытого в 2001 году, остались старые аэродромные здания и построено несколько новых сооружений, которые использовались во время Олимпийских игр в Афинах в 2004 году и в которых иногда проходят выставки. Греция пыталась несколько лет назад привлечь богатый Катар для реализации проекта модернизации данной территории, но отказалась впоследствии от двусторонних переговоров в пользу международного тендера на конкурентных условиях.