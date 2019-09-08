"Нафтогаз" назвал объем накопленного Украиной газа в подземных хранилищах

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Запасы газа в подземных хранилищах Украины на данный момент составляют 18,7 млрд куб. м. Об этом сообщила национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины".

"Сейчас в подземных хранилищах 18,7 млрд кубометров газа. Это наибольший уровень запасов в хранилищах за последние 7 лет", - отметила НАК в Facebook.

При этом компания отметила, что продолжает закачивать по 78 млн куб м газа в сутки, и накопленного запаса будет достаточно, чтобы пройти ближайший отопительный сезон. "Мы должны пройти предстоящее полугодие. Это очередное испытание для общества и государства", - добавили в "Нафтогазе".

В то же время в компании указали, что Украина входит в отопительный сезон с неподготовленной электроэнергетикой, что может сказаться на всем энергосекторе.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания намерена закачать дополнительные объемы газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года. Киев планировал войти в следующий отопительный сезон с запасами газа в объеме около 20 млрд куб. м.