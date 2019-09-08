Сечин заявил, что металлургический комплекс для СК "Звезда" могут построить через пять лет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Консорциум "Роснефти", "Роснефтегаза" и "Газпромбанка", строящий судоверфь "Звезда" на Дальнем Востоке, начал проектирование металлургического комплекса для обеспечения верфи широкоформатным стальным листом. Такой завод может быть построен через пять лет, сообщил в воскресенье глава "Роснефти" Игорь Сечин в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия 1".

"Мы сейчас в стадии проектирования находимся, поэтому это где-то лет через пять", - сказал он о возможных сроках строительства металлургического предприятия. Необходимость строительства завода Сечин объяснил трудностями транспортировки стальных листов необходимого размера для судоверфи "Звезда".

"Наши железные дороги не могут провезти лист длиной 24 метра, который нужен для обеспечения эффективности строительства корпусов. И выходом здесь может быть строительство металлургического комплекса. Это предприятие должно располагаться в регионе в достаточной близости от нашей верфи, чтобы морем можно было доставить этот лист и использовать его", - пояснил глава "Роснефти".

В начале апреля глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщал, что "Роснефть" и Минпромторг прорабатывают вопрос обеспечения строящейся судоверфи "Звезда" стальным листом, один из вариантов - организация производства рядом с верфью, так как по железной дороге лист требуемого размера провезен быть не может. Позже глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отмечал, что также не видит острой необходимости в строительстве новых прокатных мощностей, так как все отечественные металлургические заводы имеют возможности производства листа такого размера, а также есть специальный подвижной состав для его перевозки.

Кроме того, гендиректор "Северстали", одного из крупнейших российских производителей стали, Александр Шевелев сообщил ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума, что компания не заинтересована в участии в строительстве нового металлургического комбината рядом со строящейся судоверфью и считает, что действующих мощностей российских сталелитейщиков достаточно для того, чтобы обеспечить потребности "Звезды".

Владимир Путин еще осенью 2017 года поручил правительству совместно с "Роснефтью" проработать вопрос об обеспечении потребности судостроительного комплекса "Звезда" крупноформатным стальным листом, произведенным на территории России.