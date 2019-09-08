Два хайнаньских аэропорта получили награды от Международного совета аэропортов

ХАЙКОУ /Китай/, 8 сентября. /ТАСС/. Международные аэропорты китайских городов Хайкоу и Санья (южная провинция Хайнань) удостоились наград Международного совета аэропортов (ACI) в пяти различных категориях. Официальная церемония награждения, как пишет газета "Хайнань жибао", состоялась в рамках работы Глобального саммита Международного совета аэропортов на Бали в Индонезии.

Международный аэропорт Мэйлань в Хайкоу получил премию ACI Airport Service Quality Awards сразу в трех номинациях. Эта воздушная гавань была признана лучшей среди аэропортов с пассажиропотоком от 15 до 25 млн человек в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соответствующую награду аэропорт получает уже три года подряд. Еще две премии присуждены в номинациях за лучшую среду и лучшую инфраструктуру.

Две премии получил международный аэропорт Фэнхуан курортного города Санья. Одна награда была присуждена в номинации лучший аэропорт с пассажиропотоком от 15 до 25 млн человек в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Другую премию эта воздушная гавань получила в номинации "Лучший аэропорт по качеству обслуживания клиентов".

Оба аэропорта управляются базирующейся в городе Хайкоу компанией HNA Group. В этом году Международный совет аэропортов на церемонии на Бали присудил премии в четырех различных номинациях еще одному аэропорту, находящемуся под контролем этой компании. Речь идет о воздушной гавани города Ичан (центральная провинция Хубэй).