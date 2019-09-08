"Транснефть" не поддержала идею привлечения независимых экспертов для контроля сдачи нефти

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. "Транснефть" считает идею привлечь независимых инспекторов для усиления контроля качества сдаваемой нефти в систему нефтепроводов нецелесообразной, говорится в заявлении компании, опубликованном в воскресенье.

"Транснефть" с учетом изложенной выше позиции не поддерживает предложение по внедрению привлечения на обязательной основе независимых сюрвейерских организаций для проведения ежесуточного контроля качества нефти при приемке и выдаче нефти из системы магистральных нефтепроводов", - говорится в сообщении компании.

Привлечение сюрвейерских организаций к проведению ежедневных проверок качества нефти в обязательном порядке компания назвала "избыточным и нецелесообразным".

"Транснефть" считает, что полностью исключить вероятность попадания загрязненной нефти в магистральные нефтепроводы невозможно из-за человеческого фактора, а также из-за преступных действий.

"Полное исключение возможности попадания в систему некачественного сырья вследствие человеческого фактора, в том числе умышленных преступных действий, в принципе невозможно", - говорится в сообщении.

"Транснефть" предложила усилить ответственность за нарушение требований техрегламентов, изменить нормы регулирования аккредитации испытательных лабораторий, усовершенствовать методы контроля работы приемо-сдаточных пунктов нефти за счет унификации ряда требований.