На единственном в Сирии автозаводе наладили серийное производство микроавтобусов

ДАМАСК, 9 сентября. /ТАСС/. Работники сирийско-иранского автозавода Siamco в восстановленной промзоне "Адра" под Дамаском поставили на поток производство микроавтобусов. Ежедневно здесь сходят с конвейера до 40 машин, на производстве задействовано 150 специалистов, сообщил журналистам генеральный директор предприятия Мухаммед Зияд Нами.

"У нас есть опыт по сборке машин иранского производства, после мы успешно собирали многие машин фирмы Peugeot, а сейчас приступили к работе с микроавтобусами китайской фирмы. Ежедневно с конвейера сходят до 40 машин, на заводе в круглосуточном режиме трудятся 150 человек. Возможно, в ближайшие месяцы мы наймем еще около сотни специалистов по автосборке", - сказал Нами.

По его словам, прошедшей зимой была вновь запущена линия сборки легковых автомобилей производительностью до 40 машин в день. Часть из них выпускают по госзаказу, например для полиции, остальные поступают на рынок.

"Экономика Сирии восстанавливается, потребность в автомобилях растет, и мы внимательно следим за этой тенденцией. Обычно на нашем рынке востребованы недорогие семейные авто - не мощные автодорожники, а машины для больших арабских семей. Когда мы закончим со сборкой микроавтобусов, мы знаем, что есть востребованность в 300-400 легковых автомобилях. В основном это недорогие машины из Ирана и французские Peugeot", - отметил гендиректор.

Вместе с тем, добавил он, руководство единственного сирийского автопредприятия надеется на сотрудничество с коллегами в России. "Несколько лет назад я ездил в Тольятти (где находится основное производство "АвтоВАЗа" - прим. ТАСС), у меня есть контакты ваших автопроизводителей. Надеюсь на будущие контракты", - отметил Нами.

Автомобильное производство под Дамаском

Компания Siamco (сокращенно от Syrian-Iranian Automobile Company) была основана в 2004 году как совместное предприятие крупнейшего иранского автопроизводителя Iran Khodro (40% акций), сирийского министерства промышленности (35%) и компании Sultan Trading (25%).

Завод Siamco открылся в промзоне "Адра" в 2007 году. Тогда была запущена в производство первая модель - Siamco Sham, лицензированная версия иранского IKCO Samand, автомобиля на базе Peugeot 405. В строительство завода было вложено около $60 млн долларов

Промзона "Адра", одна из самых больших на Ближнем Востоке, находится в 30 км к северо-востоку от Дамаска, между отрезками шоссе на Хомс - Алеппо и Багдад. Она начала работать еще в довоенное время, во время боевых действий в пригородах к востоку от Дамаска значительная часть этой территории была под контролем антиправительственных группировок. После освобождения промзоны многие предприятия - до войны их насчитывалось около семисот - пришлось восстанавливать заново.