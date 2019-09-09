Производство автомобилей Chevrolet Niva на заводе "GM-АвтоВАЗ" возобновлено

САМАРА, 9 сентября. /ТАСС/. Производство автомобилей Chevrolet Niva на заводе "GM-АвтоВАЗ" в Тольятти возобновлено в понедельник после остановки конвейера на неделю для оптимизации спроса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Производство автомобилей возобновлено", - сказала собеседница агентства.

Производство было остановлено со 2 сентября из-за низкого спроса на единственную модель, которая изготавливается на заводе, - внедорожник Chevrolet Niva. По данным агентства "Автостат", за первые семь месяцев текущего года реализовано 12 тыс. 163 внедорожника, что на 24,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"GM-АвтоВАЗ" - совместное предприятие "АвтоВАЗ" и General Motors - начало выпуск автомобилей Chevrolet Niva в 2002 году.