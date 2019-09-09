Bloomberg: Apple и Foxconn нарушили трудовое законодательство КНР при производстве iPhone

ТАСС, 9 сентября. Компания Apple и ее главный подрядчик, крупнейший в мире контрактный производитель электроники Foxconn нарушили трудовое законодательство Китая из-за того, что злоупотребляли наймом временных сотрудников на завод по производству смартфонов iPhone в Чжэнчжоу. Об этом в понедельник со ссылкой на расследование неправительственной организации China Labor Watch (CLW) сообщило агентство Bloomberg.

Сотрудники CLW в течение нескольких лет проводили расследование в связи с возможными нарушениями прав рабочих на заводах в Китае, работая под прикрытием в том числе на заводе в Чжэнчжоу. Согласно полученной информации, число временных работников на заводе Foxconn в августе превышало 50%, хотя по китайскому законодательству их должно быть не более 10%. В то же время, как отмечает Bloomberg, в сентябре в связи с возвращением многих временных работников к обучению в школах их количество снизилось до 30%, однако такая ситуация все равно является нарушением трудового кодекса.

Агентство поясняет, что временные работники, в отличие от работающих по контракту, не имеют право на оплачиваемый отпуск, социальное страхование и прочие преимущества, основную зарплату им выплачивают сторонние компании, в то время как Foxconn напрямую не заключает с ними контракты. Кроме того, временные сотрудники имеют право получить статус официальных спустя три месяца работы на корпорацию, однако производитель электроники не предоставил им такой возможности.

Как отметили в Apple, ее представители провели внутреннее расследование в связи с обрушившимися на корпорацию обвинениями и пришли к выводу, что процент временных сотрудников действительно превышает стандарты, установленные в корпорации. "[Apple] работает в тесном сотрудничестве с Foxconn для разрешения данного вопроса", - приводит агентство текст заявления американского гиганта. В Foxconn также признали случаи нарушения трудового законодательства, однако указали на добровольный характер сверхурочной работы.

Компания Foxconn является крупнейшим в мире контрактным производителем электроники, выполняющим заказы для ведущих мировых брендов. Штаб-квартира расположена на Тайване. С 2010 года компания собирает и экспортирует половину всех производимых в мире смартфонов Apple.