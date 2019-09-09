СМИ: власти Таиланда отложили планы по введению туристического сбора с иностранцев

БАНГКОК, 9 сентября. /ТАСС/. Министерство туризма и спорта Таиланда решило отложить планы по введению в этом году туристического сбора с иностранных гостей. Об этом сообщила в понедельник газета Bangkok Post.

По словам постоянного секретаря по туризму Чхоте Трачу, введение сбора может нанести дополнительный ущерб сектору, оказавшемуся в состоянии застоя. В мае Трачу заявлял, что министерство изучило возможность введения туристического сбора с иностранных посетителей и использования дохода для восстановления природных мест. Он подчеркивал, что сумма налога будет минимальной и не повлияет на отрасль.

"Мы не хотим вводить налог в этом году, так как это может ухудшить ситуацию с туризмом, особенно когда бат настолько силен", - пояснил Трачу. Секретарь убежден, что количество туристов, прибывших в течение последних четырех месяцев года, продолжит расти, что увеличит их общее число до 40-41 млн человек в соответствии с прогнозом, поскольку правительство продлило временную отмену визового сбора для приезжих из некоторых стран.

Старший директор по исследованиям экономического и финансового рынка в Сиамском коммерческом банке Кампон Адирексомбат сказал, что помимо сильного бата туристический сектор будет ощущать влияние торгового спора между США и Китаем. По словам эксперта, ситуация переросла в валютную войну с Пекином, обвиняемым в том, что он допустил падение юаня до самого низкого уровня за десятилетие, чтобы защититься от дальнейших импортных тарифов из США. Негативные последствия торговой войны проникли в местный сектор туризма и экономику, пишет газета.

Адирексомбат отметил, что ВВП Таиланда во втором квартале составил 2,3%, что является самым низким показателем за последние пять лет. "Планы экономического стимулирования, выдвинутые правительством, могут повысить рост ВВП в этом году до 3% вместо 2,7%", - считает он. Эксперт добавил, что рост ВВП может составить до 3,2% в случае успешных переговоров о тарифах между США и Китаем в следующем году, но упадет ниже 3%, если они окажутся неудачными.

Вместе с тем сильный бат привел к тому, что число китайских туристов сократилось на 3,3%, до 6,63 млн человек, за первые семь месяцев этого года. Специалист уверен, что изменения в поведении граждан КНР произошли из-за экономических факторов, в результате они стремятся посетить более близкие пункты назначения - Гонконг и Макао, или страны с более низкими ценами, такие как Камбоджа. Адирексомбат предполагает, что до конца года бат останется на уровне 30-31 за $1 и не достигнет отметки 29 батов, однако туроператорам необходимо подготовиться к возможным валютным рискам в следующем году.