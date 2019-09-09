"Ъ": кредиторы Антипинского НПЗ обжалуют назначение управляющего от структуры Сбербанка

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Ряд кредиторов Антипинского нефтеперерабатывающего завода намерены обжаловать назначение на предприятие конкурсного управляющего от ООО "СБК", принадлежащего Сбербанку, который контролирует НПЗ. Об этом пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники и пресс-службы нескольких компаний, участвующих в процессе.

Один из кредиторов, Абсолют-банк, намерен оспорить как выбор управляющего, так и само введение процедуры наблюдения. В кредитной организации заявили "Коммерсанту", что суд проигнорировал аффилированность между СБК и Антипинским НПЗ в противоречие позиции Верховного суда, который "неоднократно напоминал, что любое сомнение в аффилированности кредитора и должника должно влечь невозможность назначения в отношении должника арбитражного управляющего, предложенного таким кредитором".

В другом кредиторе НПЗ, железнодорожном операторе "Трансойл", изданию сказали, что "СБК инициирует банкротство лишь с одной целью - уход от долгов перед другими кредиторами". "Аффилированность с заводом, которую СБК в процессе не опроверг, должна быть всесторонне изучена и проверена судом", - полагают в "Трансойле", заявив также, что нефтеперерабатывающее предприятие способно самостоятельно обслуживать свой долг.

Арбитражный суд Тюменской области ввел процедуру наблюдения на Антипинском НПЗ 3 сентября. Завод подал заявление о банкротстве 18 мая. В том же месяце из-за сложной финансовой ситуации предприятие было вынуждено остановить работу и перейти под управление Сбербанка - своего основного кредитора.