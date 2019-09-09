Эксперт: конфликт США и Китая завершится нескоро из-за неумения Вашингтона договариваться

ПЕКИН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Усиливающийся конфликт в американо-китайских отношениях будет существовать еще долгое время, прежде всего из-за абсолютного нежелания Белого дома учитывать интересы противоположной стороны и неумения договариваться. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник руководитель департамента международных отношений Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Александр Лукин.

"Это фундаментальный и принципиальный конфликт между Китаем и США, когда Вашингтон хочет сохранить свое глобальное господство в области политики и экономики, в сфере технологий. Однако КНР в свою очередь стремится занять на мировой арене как минимум равноправную позицию, - объяснил эксперт, также возглавляющий Центр исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО МИД России. - Думаю, это будет продолжаться и продолжаться всегда, до тех пор, пока в Соединенных Штатах к власти не придут люди, которые поймут, что есть другие большие страны, с которыми нужно сотрудничать, и что Вашингтон не в состоянии все контролировать".

По словам Лукина, руководство Соединенных Штатов долго не понимало, что Китай не намерен оставаться "на второстепенных ролях". "Они думали, что китайская сторона "впишется", будет послушным "хорошим жителем" нашей планеты, своеобразной "рабочей площадкой", поставляющей рабочую силу, которой нет надобности передавать технологии", - уточнил политолог.

Он напомнил, что после принятия правительством КНР долгосрочной программы технологического развития, в соответствии с которой Пекин претендует на часть технологий государств-партнеров, Соединенные Штаты решили изменить свою позицию. "Это не понравилось Вашингтону. Американские власти поняли, что это реальный вызов и начали предпринимать все возможные меры, чтобы ограничить доступ Пекина к технологиям и ресурсам США", - рассказал он.

Как отметил Лукин, прежде все высокотехнологичные страны, в том числе Япония и Республика Корея, были американскими союзниками, поэтому передача технологий не представляла для Соединенных Штатов политической угрозы. По его словам, в отличие от них, Китай - совершенно иная система, которая, как полагает американское руководство, "представляет политическую угрозу".

"Какие-то частности могут меняться, иметь место небольшие договоренности. Думаю, конец этого противостояния будет нескоро. Пока сложно предсказать, чем все закончится: либо американцы научатся договариваться, либо дело дойдет до серьезных конфликтов", - подытожил эксперт.