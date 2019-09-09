FT: две китайские компании заинтересовались пакетом ВТБ в En+ Group

ТАСС, 9 сентября. Две китайские промышленные группы, аффилированные с государством, ведут переговоры с ВТБ о возможном выкупе у банка акций En+ Group, пишет FT со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. ВТБ владеет более 20% в En+ Group.

"Они сейчас не обсуждают точные детали, но интерес к ним [сделкам] серьезен с обеих сторон", - сказал один из собеседников FT.

Как отмечает издание со ссылкой на близкий к En+ источник, маловероятно, что OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США - прим. ТАСС) будет против этой сделки, так как в ней не задействованы лица и компании, находящиеся под санкциями.

Интерес китайских компаний к En+ Group обусловлен экологическими проблемами в стране, что усиливает интерес государства к низкоуглеродной энергетике. "Китайские компании хотят переходить на возобновляемую энергетику, En+ соответствует этому профилю", - пишет FT.

В июне глава ВТБ Андрей Костин сообщил журналистам, что банк в настоящее время не обсуждает продажу своей доли в En+ Group.

En+ Group - интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые заводы производительностью 3,9 млн т в год (через контрольный пакет в ОК "Русал"), которые являются основным потребителем производимой энергии. Бенифициаром холдинга является бизнесмен Олег Дерипаска, который включен в "кремлевский список", опубликованный Минфином США в конце января 2018 года.