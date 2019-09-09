"Известия": кабмин в 2020 году выделит в три раза больше денег на выплату детских пособий

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ выделит в 2020 году на выплату пособий семьям в связи с рождением первого ребенка 150 млрд рублей, что в три раза больше, чем в этом году. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на расчеты Минтруда.

Указанные цифры содержатся в правительственной телеграмме, разосланной Минтрудом региональным властям. Согласно расчетам ведомства, в 2019 году на выплаты за первенца было направлено 50 млрд рублей. В 2020 году эта сумма составит 150 млрд рублей, в следующие два года - 156 млрд рублей и 164 млрд рублей соответственно, пишут "Известия".

Размер пособия в среднем по стране вырастет в следующем году на 7% - с 11,2 тыс. рублей до 12 тыс. рублей. В 2021 году эта сумма увеличится до 12,3 тыс. рублей, в 2022 - до 12,6 тыс. рублей, сообщает газета.

Увеличение выделяемых средств связано с тем, что с января пособия смогут получить семьи, где доходы родителей не превышают двух региональных прожиточных минимумов на человека (полтора прожиточных минимума в настоящее время). Пособия будут выплачиваться до достижения ребенком возраста трех лет (в настоящий момент - 1,5 года).