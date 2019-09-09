Минтранс обсуждает возможность покупки гражданами льготных авиабилетов онлайн

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта России прорабатывает вопрос о том, чтобы граждане, имеющие право на покупку льготных авиабилетов, могли проходить авторизацию через портал "Госуслуги" и приобретать их онлайн, а не только в кассах. Об этом сообщил замглавы Минтранса Александр Юрчик в ответ на запрос первого зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского ("Единая Россия").

"В настоящее время Минтрансом России совместно с Минкомсвязью России прорабатывается вопрос обеспечения возможности авторизации пассажиров при покупке льготных перевозок через иные государственные информационные системы, в том числе через портал "Госуслуги", - говорится в письме Юрчика (копия есть в распоряжении ТАСС).

Чиновник напомнил, что по действующим правилам право на перевозку (по определенным маршрутам) по специальному тарифу имеют граждане РФ в возрасте до 23 лет и пенсионного возраста, инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II или III группы и сопровождающее их лица, члены многодетных семей, а также дети до 18 лет, следующие во Всероссийский детский центр "Океан" под Владивостоком. "Для исключения нецелевого использования средств федерального бюджета при оформлении перевозки в рамках правил требуется документальное подтверждение льготной категории пассажира", - констатировал он.

При этом Минтрансом России "прорабатывается вопрос возможности подтверждения права на льготную перевозку при онлайн-бронировании авиабилета с участием Минтруда России, Минкомсвязи России, Пенсионного фонда России, Росавиации и ПАО "Аэрофлот", подтвердил Юрчик. "В рамках проведенного совещания все участники поддержали актуальность проблемы и озвучили готовность участия в решении данного вопроса", - сказал он.

Основными проблемами, по словам замминистра, на пути реализации льготных перевозок через онлайн-платформы является использование российскими перевозчиками пяти разных систем бронирования и отсутствие единого общедоступного источника информации, необходимой для подтверждения права на перевозку по специальному тарифу для всех категорий льготных пассажиров, в том числе многодетных семей. Так, предлагаемая для использования Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО) не содержит в себе необходимых сведений, уточнил он, сославшись на информацию Пенсионного фонда России.

Сложности с покупкой льготных билетов

В своем запросе в Минтранс Боярский сообщил, что в адрес Центра поддержки гражданских инициатив (проект сторонников партии "Единая Россия"), координатором которого он является, поступило обращение Общероссийского объединения пассажиров с просьбой обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг субсидирования покупки авиабилетов. В настоящий момент продажа авиабилетов гражданам, имеющим право на приобретение их по специальному тарифу, происходит в порядке живой очереди через кассы, отметил депутат.

По его словам, в регионах Дальневосточного федерального округа этот процесс может затягиваться до 30 часов, более того, жители многих регионов не имеют возможности воспользоваться своим правом в связи с отсутствием касс авиакомпаний, реализующих субсидируемые авиабилеты. В качестве примера Боярский отметил, что в Великом Новгороде (административном центре Новгородской области) "отсутствует касса в том числе авиакомпании "Аэрофлот", в связи с чем гражданам приходится уезжать в Санкт-Петербург или Москву для покупки билета, а затраты на этот процесс приводят к тому, что, учитывая издержки гражданина, сам смысл субсидируемости теряется".