Беспилотные автомобили "Яндекса" с 2018 года проехали 1 млн км

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Беспилотные автомобили компании "Яндекс" проехали во время тестов 1 млн км в РФ, США и Израиле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Как сейчас работает сервис и есть ли у него будущее?

Аэротакси в городе. Как сейчас работает сервис и есть ли у него будущее?

"С начала 2018 года беспилотные автомобили "Яндекса" проехали 1 000 000 километров по дорогам России, США и Израиля. Они учились передвигаться в плотном московском трафике, различать светофоры среди неоновых огней Лас-Вегаса, маневрировать по узким улицам Тель-Авива, развозили пассажиров в Сколково и Иннополисе", - говорится в сообщении.

На данный момент тестирование проходят более 50 машин. С ростом автопарка увеличивается и ежедневный километраж. За 2018 год беспилотные автомобили "Яндекса" преодолели 75 000 км, а уже в августе 2019 такое расстояние они проезжали всего за неделю. Сейчас только за один день автомобили под управлением робота проезжают суммарно 15 000 км - столько же, сколько среднестатистический российский автовладелец за год.

"Проехать миллион километров в беспилотном режиме по дорогам общего пользования можно только при наличии работающей технологии. Теперь пришло время расширять флот, чтобы он мог проезжать миллион километров за неделю. Это позволит нам осваивать больше дорожных сценариев, совершенствовать текущие алгоритмы, учиться действовать в новых редких ситуациях и таким образом развивать технологию еще быстрее", - добавил руководитель направления беспилотных автомобилей "Яндекса" Дмитрий Полищук.

В компании отмечают, что это стало своеобразным покорением этапа, первый млн км подтвердил, что технология работает и применима в условиях реального городского трафика. Так как чтобы проехать млн км за неполных два года автомобили должны уметь двигаться в городском трафике со скоростью потока. Алгоритмы должны успешно отрабатывать базовые сценарии, а ситуации, в которых автомобиль не знает, что делать, и останавливается, должны случаться не слишком часто.

Основную часть беспилотные автомобили проехали по дорогам общего пользования, в условиях реального трафика. Самую большую часть - в Москве, так как здесь у компании пока самый большой флот. Также часть дистанции машины проехали в качестве беспилотных такси в Сколково и Иннополисе, где тестируется не только сама технология, но и сервис. По данным "Яндекса", в мире есть только четыре компании, которые заявили о том, что проехали более млн км в полностью автономном режиме по городским дорогам.