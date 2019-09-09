Глава Росимущества: сделка по приватизации "Победы" может быть проведена в виде IPO

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сделка по выходу авиакомпании "Победа" из группы "Аэрофлот" может состояться в виде IPO (первичное публичное размещение акций), сообщил в интервью ТАСС руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Вадим Яковенко.

"Сделка, скорее всего, будет не прямая, а будет осуществляться через IPO", - уточнил он.

Также Яковенко отметил, что пока конкретных обращений относительно этой сделки в Росимущество не поступало. "С учетом появившейся информации о возможности выхода авиакомпании "Победа" из "Аэрофлота" мы вступили с компанией, Минтрансом и Росавиацией в диалог по данному вопросу. Хотели бы узнать планы "Аэрофлота" на этот счет и позицию отраслевого министерства", - добавил он.

По словам главы Росимущества, важно учитывать, как подобная сделка отразится на возможности "Аэрофлота" в полной мере реализовать долгосрочную программу развития, а также на развитии важного кластера низкобюджетных перевозчиков.

Как сообщал в августе РБК, глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию "Победа", входящую в группу "Аэрофлот", для развития внутрироссийских перевозок и поддержки конкуренции между перевозчиками на рынке. Соответствующее письмо он направил вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху. Позже замруководителя ФАС Александр Редько говорил, что "Победа" должна развивать сеть полетов по России или выйти из группы "Аэрофлот". Министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщал, что вопрос о выделении лоукостера "Победа" из группы "Аэрофлот" пока не рассматривается.

"Победа" - первый российский лоукостер. Проект запущен в сентябре 2014 года. Помимо "Победы", в группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Аврора".