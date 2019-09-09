Титов предложил государству брать расходы на страхование бизнеса на случай ЧС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Государство должно брать на себя расходы по страхованию малого и среднего бизнеса на случай паводков и других чрезвычайных ситуаций. Такое мнение высказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Если хотите помогать бизнесу, заплатите страховку за предпринимателей, тогда все будут защищены от наводнений и катаклизмов", - сказал он, комментируя помощь государства пострадавшим в результате паводков в Иркутской области.

Титов считает, что при выделении государством 500 млн руб. в качестве компенсаций бизнесменам не учитывается степень потерь. "500 млн руб. - это маленький заводик, а я думаю, что там паводком смыло гораздо больше объектов. Как делить эти деньги между людьми разных совершенно отраслей, если у одного залило огромное поле пшеницы, с которого он потерял $100 тыс., а у второго из киоска водой унесло двух плюшевых зайцев? Определить критерии и платить компенсации в бизнесе очень сложно", - заключил бизнес-омбудсмен.

Ранее на заседании правкомиссии по ликвидации последствий паводков в Иркутской области вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что правительство оперативно приняло решение выделить 500 млн руб. для этих целей. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. Было подтоплено почти 17,4 тыс. домов, из них 1,3 тыс. снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.