Акимов: РЖД предлагают строить ВСМ до Владимира, пока проектируется ВСМ до Петербурга

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) предлагают начать строительство первого участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань до Владимира (до станции Гороховец) параллельно с проектированием ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Мы не сдаем в архив документацию, которую наработали по участку (ВСМ) Москва - Казань. Просто, думаю, речь будет идти об этапности этих объектов [магистралей Москва - Казань и Москва - Петербург ]. РЖД настаивают на том, чтобы стартовать сразу в двух направлениях, не дожидаясь окончания проектирования все-таки строить участок Москва - Гороховец", - сказал он.

По словам вице-премьера, проектные работы по высокоскоростной железной дороги до Петербурга могут занять до двух лет.

Ранее заместитель министра транспорта, курирующий железнодорожную отрасль, Владимир Токарев заявил, что проектирование ВСМ Москва - Санкт-Петербург займет до трех лет.

Готовность участвовать в проекте ВСМ Москва - Санкт-Петербург уже выразил консорциум "Немецкая инициатива по развитию высокоскоростных железнодорожных магистралей в России", куда входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и другие компании. Консорциум подписал с РЖД меморандум о сотрудничестве при проектировании, финансировании и реализации высокоскоростной магистрали.

В апреле этого года президент РФ Владимир Путин поддержал идею проектирования ВСМ Москва - Санкт-Петербург. РЖД могут приступить к проектированию уже осенью. Стоимость строительства высокоскоростной магистрали предварительно оценивается в 1,5 трлн рублей, говорил в июне Акимов.

Ранее обсуждалось строительство ВСМ Москва - Казань, и Акимов уже заявлял, что проект не закрыт, обсуждаются сроки его реализации и очередность относительно дороги до Санкт-Петербурга.

Полную версию интервью читайте на сайте ТАСС по ссылке https://tass.ru/interviews/6860637.