Акимов: правительство может помочь обеспечить спрос на российские ОС для их развития

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство может помочь обеспечить необходимый спрос для развития российских операционных систем, в настоящее время прорабатывается вопрос использования ОС "Аврора" для внутрипроизводственных нужд РЖД. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума рассказал вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Смысл пересадки госкомпаний, госагентств, чиновников, конечно, не в том, что мы кому-то хотим навязать услугу. В любом случае экономика развития IT-систем начинается с какой-то значимой аудитории. Именно поэтому мы под развитие "Авроры" привлекаем решение по переписи населения, по моему поручению сейчас "Российские железные дороги" прорабатывают вопрос использования операционной системы "Аврора" для внутрипроизводственных нужд - именно для того, чтобы наработать опыт и наработать некий объем подписок", - сказал он.

Так, отметил вице-премьер, это необходимо для того, чтобы у разработчиков приложений появлялся интерес к новой операционной системе. "Чем больше приложений, тем более привлекательна система, чем более привлекательна система, чем больше пользуются, тем больше приложений. И так итеративно этот процесс начинает развиваться. Поэтому дуополию Android и iOS на рынке операционных систем разрушить крайне тяжело", - объяснил он.

Проведение переписи

Ранее агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Huawei ведет переговоры об установке "Авроры" для проведения переписи населения на свои планшеты. Речь идет о 360 тыс. устройств в рамках пилотного проекта. При этом в "Ростелекоме" отмечали, что поставщик планшетов будет определяться осенью в соответствии с "установленными закупочными процедурами" и на основе открытого конкурса.

В начале августа правительство поручило "Ростелекому" поставить планшеты на российской операционной системе "Аврора" для проведения переписи населения в 2020 году. "Ростелеком" был выбран единственным исполнителем в части закупки программно-аппаратного комплекса, включающего планшетные компьютеры со специальным программным обеспечением на мобильной операционной системе отечественного производства, с помощью которого должны собираться сведения о населении, происходить обработка этой информации и подведение итогов переписи. Также "Ростелеком" займется разработкой, вводом в эксплуатацию и полным сопровождением такого ПО.

"Аврора" (прежнее название - Sailfish Mobile OS Rus) - первая отечественная мобильная операционная система, разработана на базе открытой платформы Sailfish от финской Jolla, созданной бывшими сотрудниками Nokia. По мнению разработчиков, устройства на базе "Авроры" смогут обеспечить безопасность передачи данных в госсекторе, корпоративной сфере и для обычных потребителей, которым важна конфиденциальность. Система может быть установлена на любые мобильные устройства, успешно прошла сертификационные испытания ФСБ России, зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного программного обеспечения.