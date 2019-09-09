Яхту Пола Аллена продают за $326 млн

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Яхта, принадлежавшая американскому миллиардеру Полу Аллену (1953-2018), одному из основателей компании Microsoft, выставлена на продажу за $326 млн. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Яхта под названием Octopus является одним из крупнейших судов такого типа. Ее длина составляет 126 метров, в ней 13 кают для гостей и 30 для членов команды.

На борту Octopus есть небольшая подводная лодка, рассчитанная на восемь пассажиров и двух членов команды. Субмарина под названием Pagoo может находиться под водой около восьми часов. Кроме того, на палубе расположены две взлетно-посадочные площадки для вертолетов, а также ангар для них и гараж для стоянки внедорожника. Для пассажиров яхты доступен бассейн, кинотеатр, библиотека, спортзал, а также баскетбольная площадка и несколько баров.

На борту Octopus при жизни Аллена устраивали вечеринки, в которых, в частности, участвовали музыканты ирландской рок-группы U2 и Мик Джаггер. Аллен в своих мемуарах, опубликованных в 2011 году, сравнивал судно с космическим кораблем и отмечал, что собрал на нем все свои любимые вещи.

Аллен ушел из Microsoft в 1983 году. Впоследствии он продал свою долю в компании примерно за $26 млрд, отмечает Bloomberg. После смерти он оставил состояние в размере около $20,3 млрд. В 2007 и 2008 годах журнал Time включал его в список 100 наиболее влиятельных в мире людей.

Посредником при продаже судна выступает компания Burgess, базирующаяся в Нью-Йорке.