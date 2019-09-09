Ирак и Оман ратифицировали бессрочную хартию ОПЕК+

АБУ-ДАБИ, 9 сентября. /ТАСС/. Ирак, Оман и ряд других стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, ратифицировали бессрочную хартию ОПЕК+. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в кулуарах Мирового нефтяного конгресса.

"Ратификация - это индивидуальный процесс для каждой страны. Но некоторые страны уже прошли ее. Оман, Ирак, например, сообщили, что их парламенты уже ратифицировали хартию", - сказал он.

24 страны ОПЕК+ на июльской встрече в Вене подписали хартию бессрочного сотрудничества.

Документ представляет собой обязательство, которое будет на добровольной основе исполняться каждой из стран-участниц и не создает никаких юридически обязывающих отношений между ними. Участие в хартии является добровольным и открытым.

Заседание мониторингового комитета в Абу-Даби

Влияние торговых войн и прогноз на 2020 год обсудят министры ОПЕК+ на заседании мониторингового комитета 12 сентября в Абу-Даби.

"На встрече мы рассмотрим данные за август. Также мы оценим ситуацию на рынке, а именно, как на мировую экономику влияют продолжающиеся торговые споры. Мы рассмотрим прогноз на 2020 год. Это очень интересно. Мы приближаемся к четвертому кварталу, поэтому видение 2020 года становится более ясным. Мы много будем говорить о том, каким будет рынок в 2020 году", - сказал Баркиндо.

Баркиндо также отметил, что министры могут затронуть вопрос о новых целевых ориентирах для Венского соглашения. "Этого вопроса пока нет в повестке, но мы можем обсудить [метрики] в ходе рассмотрения ситуации на рынке", - сказал он.

В мониторинговый комитет ОПЕК+ входят восемь стран, в том числе Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла, Ирак, ОАЭ, Алжир и Казахстан.

Сделка о сокращении добычи ОПЕК+ действует до конца марта 2020 года и призвана стабилизировать цены на нефть. Всего по ней страны участницы должны снизить добычу на 1,2 млн б/с к уровню октября 2018 года.

Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения - Россию и Саудовскую Аравию (228 тыс. и 322 тыс. баррелей в сутки соответственно).