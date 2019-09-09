Китай и Россия подпишут документ о мерах по увеличению товарооборота до $200 млрд

ПЕКИН, 9 сентября. /ТАСС/. Китай и Россия во время визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна планируют подписать совместный документ о совместной проработке мер по стимулированию роста товарооборота до $200 млрд к 2024 году. Об этом в понедельник на брифинге заявил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

"Отвечающие за экономику и торговлю ведомства двух стран планируют подписать документ об изучении и составлении дорожной карты о высококачественном развитии двусторонней торговли до 2024 года. Как я уже объяснял, после достижения показателя в 100 млрд в прошлом году, к этому сроку [2024 год] мы планируем довести товарооборот до $200 млрд. Будет составлена дорожная карта, в которой будут прописаны конкретные меры для достижения целевой планки в $200 млрд", - указал замглавы МИД КНР.

Во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в июне этого года стороны достигли договоренности о содействии росту двустороннего товарооборота до $200 млрд к 2024 году. В 2018 году товарооборот между РФ и КНР увеличился на 27,1% в годом выражении и превысил $107 млрд.

Соглашения об авиации, космосе и агросекторе

Китай и Россия также планируют подписать ряд соглашений о сотрудничестве.

"Я не могу назвать конкретные соглашения, поскольку они до сих пор обговариваются. Среди них соглашения о торговле, экономическом сотрудничестве, авиации и космосе, инфраструктуре, сельском хозяйстве, науке и инновациях", - указал Лэ Юйчэн.

"Я только что вернулся из поездки во Владивосток, в ходе которой я сопровождал вице-премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа, который принимал участие в Восточном экономическом форуме. Он отметил, что Дальний Восток России обладает большим потенциалом для нашего двустороннего сотрудничестве в области сельского хозяйства", - сказал замминистра. "Мы также уверены, что мы можем углубить региональное сотрудничество. И это станет новой точкой роста нашего двустороннего сотрудничества", - резюмировал замглавы МИД КНР.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян нанесет официальный визит в Россию 16-18 сентября для участия в 24-й регулярной встрече глав правительств РФ и Китая.