В Саудовской Аравии заявили, что ориентируются на стабильный уровень цен нефти

АБУ-ДАБИ, 9 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия заинтересована в стабильном уровне цен на нефть и ориентируется прежде всего на него. Об этом журналистам сказал министр энергетики страны принц Абдель Азиз бен Сальман.

"Это не в нашей природе раздумывать о ценах на нефть. Мы заинтересованы в стабильных ценах на нефть, которые служат каждому в мировой экономике, и нам в первую очередь", - отметил он.

Министр также добавил, что IPO крупнейшей в мире компании по объемам добычи - Saudi Aramco - состоится "в ближайшем будущем".

По прогнозу агентства Fitch, стоимость нефти в 2019 году составит $65 за баррель. Для многих ближневосточных членов ОПЕК, таких как ОАЭ и Кувейт, такая цена вполне комфортна, утверждают аналитики. Исключение составляет Саудовская Аравия, для которой бездефицитный бюджет начинается от $80 за баррель.

Основной фактор, влияющий на рынок нефти

Новый министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман считает, что фактором, влияющим на рынок нефти, являются не "медвежьи настроения" (ожидания падения рынка), а торговые споры.

"Я думаю, рынком двигает сейчас озабоченность о том, куда он может прийти в результате торговых споров. Когда облака этих торговых разногласий рассеются, экономика почувствует себя гораздо лучше, я уверен. Это не только мои слова, многие серьезные люди так считают", - заявил министр журналистам, отвечая на вопрос, опасается ли он "медвежьих" настроений на рынке.

При этом Абдель Азиз бен Сальман не стал отвечать на вопрос о необходимости дополнительного сокращения добычи нефти странами ОПЕК+, отметив лишь, что ему "необходимо встретиться с коллегами по альянсу и услышать их мнение".