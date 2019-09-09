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Комитет Госдумы одобрил создание единого информационного ресурса сведений о россиянах

Законопроект инициирован правительством России

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении страны. Комитет является соисполнителем по этому документу. Законопроект инициирован правительством РФ.

Речь идет о систематизации сведений, "содержащихся в иных государственных и муниципальных информационных ресурсах органов госвласти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами", говорится в пояснительной записке к документу.

ФНС России будет оператором федеральной информационной системы. В нее будут вводиться базовые (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные (семейное положение, родственные связи и иные) сведения о физическом лице.

Создание ресурса позволит "повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления", "обеспечить достоверность и актуальность информации о населении", а также "сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций", считают в кабмине.

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