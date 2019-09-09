Додон: цена на российский газ для Молдавии снизится на $10-15 с 1 октября

КИШИНЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил о достигнутых со своим российским коллегой Владимиром Путиным договоренностях о снижении цены на поставляемый в республику газ на $10-15 за 1 тыс. куб. м. Об этом глава республики сообщил на пресс-конференции в понедельник.

"Мы договорились, что с 1 октября скидка будет $10-15", - сказал Додон, отметив, что сегодня республика приобретает у "Газпрома" газ по $235 за 1 тыс. куб. м.

По его словам, снижение цены позволит избежать запланированного на этот год повышения тарифов на газ для внутренних потребителей. "Мы согласовали механизм, который позволит не повышать тарифы на газ в этом году, а в следующем возможно даже снижение", - сообщил Додон.

Он объяснил, что предыдущее правительство необоснованно снизило тарифы к парламентским выборам этого года. "Демпартия снизила тариф до $178, тогда как реальная цена - $235. Эту разницу надо было чем-то покрывать", - отметил президент.

Додон проинформировал также, что с 1 января 2020 года скидка на российский газ может составить $45-50, а с 1 апреля - 70 долларов за 1 тыс. куб. м .