Действие единого товарного знака ЕАЭС могут расширить на большее количество стран

НУР-СУЛТАН, 9 сентября. /ТАСС/. Функционирование единого товарного знака государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может быть расширено на страны, ратифицировавшие Евразийскую патентную конвенцию. Такое мнение высказал журналистам в понедельник руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев в кулуарах конференции в Нур-Султане.

"У нас уже принято решение о создании единого товарного знака в рамках Евразийского экономического союза. Документ принят, и он сейчас проходит процедуру внутригосударственных согласований. Мы предлагаем сейчас нашим партнерам ускорить процесс ратификации этого документа с тем, чтобы ввести его в действие в ближайшее время", - рассказал Ивлиев.

По его словам, функционирование единого товарного знака ЕАЭС может продолжиться в других государствах. "В то же время мы предполагаем, что не только для Евразийского союза единый товарный знак нужен, а следующим шагом должно быть развитие единого товарного знака для всех государств Евразийской патентной конвенции. Соответственно, наше патентное ведомство в Евразии должно приобрести еще один объект интеллектуальной собственности. Это будет более интенсивная интеграция чем сейчас, когда мы принимаем [единый товарный знак] в Евразийском экономическом союзе. Но это, наверное, необходимые этапы: сначала пять стран Евразийского экономического союза принимают решение об интеграции, затем все остальные", - пояснил глава Роспатента.

9 сентября в Нур-Султане проходит дипломатическая конференция по принятию Протокола об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции. В настоящее время эту конвенцию ратифицировали восемь стран: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Туркмения.