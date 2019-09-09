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Почти 300 га предоставили в Солнечногорске для создания индустриального парка "Есипово-2"

На территории городского округа уже есть индустриальный парк "Есипово", в апреле 2019 года в нем открыт завод Mercedes

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Свыше 280 га федеральной земли передали в собственность подмосковного Солнечногорска для создания индустриального парка "Есипово-2". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

"При активном участии Минмособлимущества 285 га федеральной земли переданы в собственность городского округа Солнечногорск для создания индустриального парка "Есипово-2". Совместно с Росимуществом проделана большая работа по передаче земли из федеральной собственности в муниципальную. В настоящее время с земельных участков сняты все обременения, что позволяет вовлечь их в хозяйственный оборот и реализовать крупный инвестиционный проект в Солнечногорске", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Подмосковья Владислава Когана.

В Солнечногорске работает индустриальный парк "Есипово", для создания которого в 2013 году региональное правительство предоставило около 300 га земли. В апреле текущего года в нем открыт первый в России завод Mercedes.

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