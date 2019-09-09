{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Комитет Госдумы одобрил ко II чтению налоговые льготы для садоводов и огородников

Законопроект был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета ГД по природным ресурсам Николаем Николаевым

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, приводящий Налоговый кодекс в соответствие с нормами закона о садоводстве и огородничестве и вводящий налоговые льготы для садоводов и огородников. Законопроект был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по природным ресурсам Николаем Николаевым.

Для исключения неоднозначного толкования налоговыми органами положений Налогового кодекса и нового закона о садоводстве при определении налоговой базы в отношении садовых домов законопроект вносит изменения в положения кодекса, устанавливающие налоговые льготы и налоговые ставки в отношении жилых домов, дополнив их соответствующими положениями о садовом доме. Садовый дом не является жилым помещением и имеет нежилое назначение.

Кроме того, сейчас взносы членов некоммерческих организаций, к которым в том числе относятся садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества, не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль таких организаций. Предлагается распространить эту норму в отношении платежей, осуществляемых лицами, ведущими садоводство или огородничество, в индивидуальном порядке - эти платежи не будут учитываться при налогообложении прибыли садовых товариществ.

Ко второму чтению законопроекта были одобрены поправки, согласно которым норма о том, что доходы в виде имущества, полученного в рамках целевого финансирования, не будут облагаться налогом на прибыль, будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. Кроме того, меняется порядок вступления документа в силу - в случае принятия он вступит в силу спустя месяц после дня официального опубликования.

Теги
РоссияНиколаев, Николай Петрович
ФАС считает, что запрет продажи крепкого алкоголя до 21 года приведет к росту контрафакта
По мнению главы ведомства Игоря Артемьева, в этом вопросе необходимо видеть "две стороны медали"
Читать полностью