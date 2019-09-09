Структура Росатома получила разрешение на строительство ветропарка на Ставрополье

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. "ВетроОГК" (входит в ветроэнергетический дивизион Росатома - "Новавинд") получила разрешение на строительство ветропарка - "Кочубеевская ВЭС" - общей мощностью 210 МВт в Кочубеевском районе Ставрополья. Об этом говорится в сообщении "Новавинд".

Год назад официальный представитель "Новавинд" в рамках выставки WindEurope 2018 сообщил журналистам, что "Новавинд" начал установку ветроизмерительных комплексов в Ставропольском крае для подготовки строительства ветропарка в регионе. Также сообщалось, что строительство ветропарка в Ставропольском крае должно начаться в 2019 году.

"Кочубеевская электростанция станет самой крупной ветроэлектрической станцией в России. Общая мощность планируемых к строительству ветроэлектростанций в крае - 400 МВт. Разрешение на строительство позволило нам уже приступить к развертыванию техники и выполнению первого этапа работ на строительной площадке. Следующим этапом будет выполнение всего комплекса строительно-монтажных работ и поставка оборудования и компонентов ветроустановок", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора "Новавинд" Андрея Нестерука.

Общая площадь участков под строительство Кочубеевской электростанции составит более 725 тыс. кв. м.

"Новавинд" - дивизион госкорпорации "Росатом", основная задача которого - развитие неатомного направления бизнеса, включая ветроэнергетику. Компания была основана в 2017 году. "Новавинд" управляет проектами по созданию на юге России ветроэлектростанций, филиалы компании открыты в Волгодонске, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ставрополе. До 2022 года предприятия, находящиеся под управлением "Новавинд", должны создать объекты ветрогенерации общей мощностью 970 МВт, из которых 660 МВт - на Юге страны.