Бюджетный комитет Думы начнет работу над бюджетом России на следующую трехлетку 14 октября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам Госдумы намерен с 14 октября начать работу над проектом федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом сообщил на заседании комитета его председатель Андрей Макаров.

"Очевидно, что с учетом прохождения всех процедур, комитет начнет рассматривать бюджет следующей трехлетки, начиная с понедельника, 14 октября. У нас с вами как всегда - 10 дней рассматриваем все госпрограммы, все параметры бюджета, поэтому предложение - с 14 октября у нас работа над бюджетом", - сказал он.

"Бюджет сложный, бюджет большой, помимо госпрограмм нам надо будет отдельно рассмотреть каждый национальный проект, исполнение, вместе с комитетами, послушать министерства и ведомства - ответственных исполнителей. Всю эту работу нам надо провести в установленные законом сроки", - добавил Макаров.

Он напомнил, что Бюджетный кодекс дает на рассмотрение бюджета два месяца - 60 дней.

Согласно законодательству, правительство РФ должно внести в Госдуму проект федерального бюджета на следующий финансовый год и трехлетний плановый период не позднее 1 октября текущего года.