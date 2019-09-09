Работающий на приливной энергии центр обработки данных построят в Шотландии

ТАСС, 9 сентября. Simec Atlantis Energy объявила о планах создания центра обработки данных, работающего на приливной энергии. Проект будет реализован в Шотландии, сообщило издание reNews.

Электроснабжение нового дата-центра будет происходить за счет подачи электроэнергии по частной проводной сети от приливных турбин на площадке MeyGen. Simec Atlantis получила согласие на установку дополнительной мощности в 80 МВт в дополнение к существующей сети в 6 МВт, которая уже вырабатывает более 20 тыс. МВт ч энергии.

Новый дата-центр будет подключен к многочисленным международным подводным оптоволоконным кабелям, что обеспечит быстрое и надежное соединение с Лондоном, странами Европы и США. Ожидается, что в соответствии с планами расширения приливно-отливной сети, центр хранения и обработки данных начнет функционировать в полной мере к 2024 году.