Путин поручил рассмотреть вопрос поставок газа в Китай с Ямала через Монголию

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером поручил ему рассмотреть вопрос поставок газа в Китай с Ямала через Монголию.

"Просил бы вас вернуться к теме, которую мы неоднократно обсуждали и с вами, и с китайскими друзьями, имею в виду возможность использования ресурсов Иркутской области, Красноярского края. Посмотрите, пожалуйста, еще и на запасы Ямала, чтобы собрать необходимые запасы для этих поставок по западному маршруту на Китай через Монголию", - сказал Путин.

"Маршрут тоже непростой, но предварительное рассмотрение этого вопроса показало, что он вполне реалистичный, и китайские партнеры к этому тоже склоняются, - добавил он. - Прошу вас этот вопрос изучить и мне доложить".

Руководитель компании сообщил президенту, что 1 декабря по газопроводу "Сила Сибири" будет подан газ со стороны России на Китай. "Это будет историческое событие, потому что начнутся поставки от самого крупного экспортера газа в мире, самому крупному импортеру. За 30 лет будет поставлен один триллион кубометров газа на китайский рынок", - добавил Миллер.

По его словам, китайский рынок является самым динамичным, самым быстрорастущим в мире. "На сегодняшний день мы с китайскими партнерами изучаем возможности поставки газа в Китай по другим маршрутам", - также сообщил глава компании. Миллер уточнил, что рассматривается "возможность поставки газа по западному маршруту и возможность поставки газа по дальневосточному маршруту с Сахалинского добычного центра".