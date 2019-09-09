Россия увеличила выпуск золота в I полугодии

МОСКВА, 9 сентября . /ТАСС/. Российские предприятия в январе - июне 2019 года нарастили выпуск золота по сравнению с таким же периодом годом ранее на 11%, до 142,2 т, следует из материалов Союза золотопромышленников.

По данным союза, производство золота из минерального сырья увеличилось на 14%, до 126,7 т, из которых производство аффинированного золото в слитках составило 110,5 т (рост на 12%), при попутном производстве получено 9,29 т золота (рост на 24%), производство золота в концентратах возросло на 33%, до 3,876 т. В то же время производство золота из вторичного сырья снизилось на 5%, до 15,5 т.

Прирост производства золота, по оценкам союза, в первом полугодии обеспечили компании "Полюс" за счет выхода на проектную мощность Наталкинского ГОКа, Petropavlovsk за счет запуска автоклавного проекта по переработке упорных руд, а также Polymetal, вовлекший в разработку месторождение Ольча в Омолонском хабе, и другие компании.

Союз золотопромышленников также подтвердил прогноз по добыче золота по итогам 2019 года в объеме 340 т и серебра - в объеме 1600 т.

По данным союза, производство серебра в РФ за шесть месяцев снизилось на 7% и составило 723,4 т. При этом производство серебра из минеральных ресурсов уменьшилось на 1%, до 646,87 т, а из вторичного сырья - упало на 38%, до 76,5 т.