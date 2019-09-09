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"Газпром" считает поставки газа, а не транзит, главным вопросом переговоров с Украиной

Это вопрос двусторонних переговоров между Россией и Украиной, отметил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Поставки газа Украине по прямому контракту являются главным вопросом двусторонних переговоров стран, при этом цена для украинского рынка может быть ниже на 25%. Об этом сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но все-таки первоочередной вопрос - будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту. <...> Конечно же, это также и понимание того, какой уровень цен будет у украинского конечного потребителя, потому что в случае заключения прямого договора на поставку газа с "Газпромом" цена газа для конечного потребителя на Украине может быть на 25 процентов ниже текущего уровня, - сказал он. - Но, без сомнения, главным вопросом, подчеркиваю, является поставка газа для украинского рынка. Это вопрос двусторонних переговоров между Россией и Украиной".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияМиллер, Алексей Борисович
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