"Газпром" считает поставки газа, а не транзит, главным вопросом переговоров с Украиной

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Поставки газа Украине по прямому контракту являются главным вопросом двусторонних переговоров стран, при этом цена для украинского рынка может быть ниже на 25%. Об этом сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но все-таки первоочередной вопрос - будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту. <...> Конечно же, это также и понимание того, какой уровень цен будет у украинского конечного потребителя, потому что в случае заключения прямого договора на поставку газа с "Газпромом" цена газа для конечного потребителя на Украине может быть на 25 процентов ниже текущего уровня, - сказал он. - Но, без сомнения, главным вопросом, подчеркиваю, является поставка газа для украинского рынка. Это вопрос двусторонних переговоров между Россией и Украиной".