ЦБ: жесткий сценарий Brexit не нанесет существенного ущерба российским инвесторам

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сресс-тестирование российского рынка производных финансовых инструментов (ПФИ) в рамках жесткого сценария Brexit не выявило рисков для инвесторов из РФ, говорится в очередном выпуске обзора рисков финансовых рынков ЦБ РФ.

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"Проведенное стресс-тестирование российского рынка производных финансовых инструментов (ПФИ) в рамках жесткого сценария Brexit (ослабление курса национальной валюты Великобритании, а также повышение процентной кривой по фунту стерлингов) не выявило существенных рисков для российских участников. Однако косвенные эффекты влияния жесткого сценария Brexit, в отличие от оценок прямого эффекта, могут оказать существенное влияние на глобальные рынки, что усилит неприятие риска инвесторами", - говорит в обзоре.