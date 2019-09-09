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Brexit

ЦБ: жесткий сценарий Brexit не нанесет существенного ущерба российским инвесторам

Однако косвенные эффекты могут оказать влияние на глобальные рынки, отмечает регулятор

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сресс-тестирование российского рынка производных финансовых инструментов (ПФИ) в рамках жесткого сценария Brexit не выявило рисков для инвесторов из РФ, говорится в очередном выпуске обзора рисков финансовых рынков ЦБ РФ.

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"Проведенное стресс-тестирование российского рынка производных финансовых инструментов (ПФИ) в рамках жесткого сценария Brexit (ослабление курса национальной валюты Великобритании, а также повышение процентной кривой по фунту стерлингов) не выявило существенных рисков для российских участников. Однако косвенные эффекты влияния жесткого сценария Brexit, в отличие от оценок прямого эффекта, могут оказать существенное влияние на глобальные рынки, что усилит неприятие риска инвесторами", - говорит в обзоре.

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