Новый асфальт постелили на одной из дорог на Ставрополье за 16 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Завершились ремонтные работы на дороге "Зеленокумск - Никольское - Степное" на Ставрополье, которые проходили в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщила в понедельник пресс-служба Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"Новый асфальт протяженностью более 2 км появился на участке автодороги "Зеленокумск - Никольское - Степное". Дорожные работы здесь проводились в рамках реализации в крае нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на проведение ремонта в рамках нацпроекта было направлено более 16 млн рублей.

"Дорожные работы как на данной дороге, так и на всех других, ведутся в комплексе, а это значит, что обновляется дорожное полотно, разметка, устанавливаются новые дорожные знаки и направляющие устройства. Все это не просто обеспечивает возможность комфортного передвижения для автомобилистов, но и повышает уровень безопасности дорожного движения", - приводятся в сообщении слова министра дорожного хозяйства края Евгения Штепы.

По данным министерства, дорожные работы в рамках нацпроекта активно ведутся еще на нескольких участках региональных дорог. Среди них участки дороги "Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красногвардейское", "Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды", "Новоселицкое - Саблинское", примыкание к автодороге "Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды", а также реконструкция участка "Ставрополь - Тоннельный - Барсуковская". В целом в нормативное состояние будет приведено более 24,5 км. Кроме того, завершен ремонт участка автодороги "Солдато-Александровское - Андреевский - Георгиевск" общей протяженностью более 3 км.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.