Глава Nissan Хирото Саикава уйдет в отставку с 16 сентября

ТОКИО, 9 сентября. /ТАСС/. Главный исполнительный директор и президент японской автомобильной компании Nissan Хирото Саикава уйдет в отставку со своих постов с 16 сентября текущего года. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил председатель совета директоров концерна Ясуси Кимура.

"Мы провели собрание акционеров, и с учетом пожеланий самого господина Саикавы было принято решение, что он уйдет в отставку со своих постов с 16 сентября. Временным главным исполнительным директором станет Ясухиро Ямаути, который сейчас занимает должность управляющего директора. В октябре мы должны будем уже точно определиться с преемником", - сказал он по итогам заседания акционеров корпорации.

Саикава таким образом хочет взять на себя ответственность за получение завышенных бонусов во время пребывания на своем посту, в чем он ранее признался. Размер соответствующих бонусных выплат в Nissan определялся из расчета уровня стоимости акций компании - такую систему в японском автомобильном концерне ввели исходя из желания стимулировать руководство предпринимать более активные действия, направленные на развитие корпорации и увеличение ее доходов.

Японская компания Nissan продолжает оставаться в центре внимания на фоне скандала с бывшим главой франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосом Гоном. Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы Токийской прокуратурой 19 ноября прошлого года. Как утверждается, Гон не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 года по 2018 год. Ему предъявлена также серия других обвинений, которые арестованный не признает.

В апреле Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог в 500 млн иен (примерно$ 4,5 млн). Он должен находиться в своей токийской квартире и не имеет права встречаться даже с женой без разрешения суда.