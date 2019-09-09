Украину на встрече с РФ и ЕС по газу представят министр энергетики и глава "Нафтогаза"

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев будут представлять позицию страны на трехсторонней встрече по газу в Брюсселе. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

"Украину будут приставлять оба [Оржель и Коболев]", - сказали в компании.

Заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Наталия Бойко в свою очередь в Twitter сообщила в понедельник о начале встречи Оржеля с заместителем председателя Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем, где среди тем обсуждения, будут и вопросы о предстоящих трехсторонних консультациях.

Шефчович в пятницу заявил, что провел телефонный разговор с министром энергетики РФ Александром Новаком, в ходе которого "была достигнута договоренность провести трехсторонние министерские консультации до конца этого месяца". Он отметил, что "точная дата будет названа, когда завершатся консультации с украинской стороной". В понедельник представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен сообщила, что трехсторонняя встреча по газу в формате Россия - ЕС - Украина на уровне министров энергетики пройдет 19 сентября в Брюсселе.

Главной темой встречи станет обсуждение условий поставок и транзита российского газа в ЕС через территорию Украины с 2020 года, то есть после завершения действующего транзитного контракта. Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской ГТС. Это должно обеспечить Киеву поступления от России в размере до $3 млрд в год в качестве оплаты за транзит. Россия предлагает просто продлить на год действующий контракт.