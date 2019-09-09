Новый складской комплекс под Ростовом станет одним из главных логистических центров Юга РФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сентября. /ТАСС/. Открывшийся в понедельник складской комплекс французской компании FM Logisctic ("ФМ Ложистик") в Аксайском районе Ростовской области на площади 35 тыс. кв. м станет одним из главных объектов логистической инфраструктуры Южного федерального округа. Об этом сообщил журналистам генеральный директор FM Logistic в Центральной и Восточной Европе Кристоф Менивар.

"Мы ведем переговоры с 15 потенциальными клиентами (арендаторами открывшегося комплекса - прим. ТАСС). <...> Для нас это будет центр дистрибуции, от которого мы будем заниматься транспортной дистрибуцией, логистикой в разные города этого региона, на Юге России", - рассказал он.

Площадь складского комплекса, который расположен в станице Грушевской, составляет 35 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций в реализацию проекта - 2,5 млрд рублей, средства идут на строительство самого здания, оснащение и оборудование складского комплекса. В результате реализации проекта будет создано 200 рабочих мест.

По данным компании, благодаря близости к ростовскому аэропорту Платов и выходу на трассу М-4 "Дон" объект станет одним из главных объектов логистической инфраструктуры Юга России. Это седьмой складской комплекс компании в России, построенный с нуля. По словам гендиректора, общая площадь складских комплексов на Юге России с запуском нового комплекса в Ростовской области составит более 50 тыс. кв. м.

Соглашение о сотрудничестве по реализации инвестпроекта по строительству складского комплекса в Ростовской области между правительством региона и АО "ФМ Ложистик Восток" было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума в 2018 году. Закладка первого камня состоялась в мае 2018 года.

FM Logistic - семейная французская группа компаний, которая оказывает услуги по складскому хранению, транспортировке и управлению цепями поставок в 12 странах. В России компания работает с 1994 года. Оборот компании в России за 2018-2019 финансовый год составил 18,5 млрд рублей.