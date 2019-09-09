ФАС не заинтересована в передаче ведомству части полномочий ЦБ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не заинтересована в том, чтобы ведомству была передана часть полномочий ЦБ РФ. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска заявил о том, что необходимо внести изменения в денежно-кредитную политику РФ, в частности передать наблюдение за конкурентоспособностью в банковском секторе ФАС. По его мнению, ЦБ наделен слишком большим количеством полномочий и не справляется с ролью мегарегулятора.

"Я думаю, он [Олег Дерипаска] в глубокой полемике это сказал. Я думаю, что Центральный банк великолепно работает, он справляется со своими обязанностями, он является важнейшим регулятором. Мы никогда не посягали на это. И, более того, это конституционный орган, и Олег Владимирович так сказал, он, наверное, еще что-то может сказать, как он это себе представляет. Мы об этом не только не думаем, но даже в данном случае не пытаемся ничего делать", - сказал Артемьев.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее также прокомментировала предложение бизнесмена. По ее словам, ЦБ работает в соответствии с законом, который определяет функции и полномочия регулятора.