Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП России во II квартале

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. ВВП России во II квартале 2019 года увеличился на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, статслужба подтвердила свою предварительную оценку динамики показателя, опубликованную в августе.

В текущих ценах объем ВВП России в отчетном периоде составил 26,188 трлн рублей.

Наибольший рост стоимости произведенных товаров и услуг наблюдался в сфере пассажирооборота транспорта общего пользования на 8,4% к уровню II квартала 2018 года, добычи полезных ископаемых (+3,3%), а также в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром и кондиционировании воздуха (рост на 2,3% по сравнению со II кварталом 2018 года).

Кроме того, отмечен рост в следующих сферах: водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (+2,1%), деятельность по операциям с недвижимым имуществом (+1,3%), деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (+1,7%), деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (рост на 1,4% по сравнению со II кварталом 2018 года).