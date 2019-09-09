{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФАС считает, что запрет продажи крепкого алкоголя до 21 года приведет к росту контрафакта

По мнению главы ведомства Игоря Артемьева, в этом вопросе необходимо видеть "две стороны медали"
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что предложение Минздрава о запрете продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% лицам моложе 21 года будет иметь неоднозначные последствия и может привести к увеличению продаж поддельной продукции. Об этом заявил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

На эту тему

"Если говорить об алкоголе, то просто это, как в советские времена, принесет нам ближайший толчок к паленой водке и все остальное. Об этом надо сильно подумать, видеть две стороны медали", - отметил он.

Ранее это предложение не поддержал Минфин, который считает, что таким образом одни производители получат преимущество перед другими.

По мнению Минэкономразвития, такая мера усложнит работу торговых предприятий. При этом в предложении Минздрава нет никаких научных обоснований относительно выбора пограничного показателя в 16,5%. В Минэкономразвития также предупредили об угрозе роста потребления суррогата молодыми людьми в возрасте от 18 до 21 года.

В марте Минздрав представил текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года. Согласно действующему законодательству, 16,5% - пороговое значение крепости вина. По данным Минздрава, употребление крепких алкогольных напитков значительно больше повышает риск смерти, чем слабоалкогольных.

Теги
Артемьев, Игорь ЮрьевичРоссия
РЖД планируют эксперимент по использованию российских ОС на гаджетах сотрудников
Его планируют провести в 2019 году
Читать полностью