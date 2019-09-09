ФАС считает, что запрет продажи крепкого алкоголя до 21 года приведет к росту контрафакта

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что предложение Минздрава о запрете продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% лицам моложе 21 года будет иметь неоднозначные последствия и может привести к увеличению продаж поддельной продукции. Об этом заявил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

"Если говорить об алкоголе, то просто это, как в советские времена, принесет нам ближайший толчок к паленой водке и все остальное. Об этом надо сильно подумать, видеть две стороны медали", - отметил он.

Ранее это предложение не поддержал Минфин, который считает, что таким образом одни производители получат преимущество перед другими.

По мнению Минэкономразвития, такая мера усложнит работу торговых предприятий. При этом в предложении Минздрава нет никаких научных обоснований относительно выбора пограничного показателя в 16,5%. В Минэкономразвития также предупредили об угрозе роста потребления суррогата молодыми людьми в возрасте от 18 до 21 года.

В марте Минздрав представил текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года. Согласно действующему законодательству, 16,5% - пороговое значение крепости вина. По данным Минздрава, употребление крепких алкогольных напитков значительно больше повышает риск смерти, чем слабоалкогольных.