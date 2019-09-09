ФРДВ подготовил комплекс мер по реформированию лесной отрасли

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Фонд развития Дальнего Востока разработал и в рамках ВЭФ представил президенту РФ Владимиру Путину меры, которые позволят эффективно управлять российской лесной отраслью. Одной из них стала онлайн-система распределения участков леса, которая должна заработать в 2020 году, сообщил ТАСС глава ФРДВ Алексей Чекунков.

"Наши предложения поддержаны. В 2020 году на Дальнем Востоке система будет запущена", - сказал Чекунков в интервью ТАСС.

Основой системы станет электронная карта леса, которая будет формироваться с помощью спутниковых снимков и регулярно обновляться. Карта позволит отследить изменения, происходящие с лесом, в том числе увидеть незаконные вырубки. Система будет публично доступной, тогда как сейчас значительный объем информации о лесном фонде России недоступен. На карте будет отображен породный состав леса, зоны вырубки и пожара, инфраструктура территории.

"Если на одной площадке отслеживается, кто получил права на участок, какие права на вырубку есть, какую территорию имеет право инвестор вырубить, а потом [вырубка] проводится не там, где он получил права, значит, система показывает красное пятно - незаконно. <…> Открытость информации нам позволит наладить гражданский, народный контроль за отраслью, что, я считаю, очень важно, учитывая масштабы", - считает Чекунков.

По его словам, каждое дерево будет иметь свой цифровой портрет в системе с момента формирования участка. "По участку видно, кто выиграл право аренды, кто выиграл право вырубки, кто транспортировал, куда транспортировал, где переработал, куда продал", - поясняет он.

Эффект от внедрения системы

По словам главы ФРДВ, если научиться пользоваться лесом экономически рационально, на возобновляемых принципах, потом он может стать инвестиционным активом. Чекунков считает, что для этого нужно как минимум увеличить срок аренды участка с 49 до 99 лет, а также сделать рынок прозрачным и эффективным с помощью единого канала торговли продукцией.

"Нужно сделать по аналогии с нефтепродуктами - мы наблюдали, как успешно нефтепродукты перевели на биржевую торговлю, и рынок стал более эффективным, более открытым. Только биржевые торги. Либо совершение сделок, либо, как минимум, регистрация сделок - любых сделок с древесиной и с продукцией лесного комплекса на аккредитованные биржи. Тогда у нас просто внебиржевой рынок уходит", - сказал он.

Также, по мнению Чекункова, распределяться участки должны только через открытые онлайн-аукционы, потому что рыночные механизмы позволят определить оптимальную цену на них. По его словам, онлайн-сервис по распределению участков акваторий позволил увеличить среднюю цену за гектар в два раза.

Чекунков считает, что сервис позволит упростить бизнесу доступ к ресурсу и услугам контрагентов и в целом раскроет потенциал лесной отрасли, который сравним с потенциалом нефтяной. Он пояснил, что запасы нефти в России при рыночной цене оцениваются во столько же, во сколько запасы леса, - 6 трлн долларов, однако деревья в отличие от нефти могут вырасти заново за 100 лет.

Еще одной задачей системы станет борьба с "черными" лесорубами и увеличение глубины переработки: прозрачность отрасли позволит привлекать инвесторов, создавать новые предприятия в макрорегионе. В то же время добросовестные инвесторы будут брать на себя обязательства по созданию предприятий по переработке и восстановлению леса.